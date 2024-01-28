"Шахеды" долетели на запад страны

С юга Украины в воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:28 Воздушные силы сообщили, что в Запорожской и Днепропетровской областях существует угроза ударных БплА.

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БпЛА типа "Shahed" обнаружен в Покровском районе Днепропетровской области, курс северный.

В 18:40 Воздушные силы сообщили об очередной группе вражеских беспилотников, движущихся через Запорожскую область на Днепропетровщину.

В 19:07 стало известно о БпЛА на Херсонщине (Великоалександровский район) в направлении Николаевской области, курс северо-западный.

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В 19:44 ударные БпЛА типа "Shahed" движутся с Херсонщины через Николаевскую область (Новобугский район) курсом на Кировоградщину.

В 20:34 группы БпЛА зафиксированы на границе Николаевской и Кировоградской областей курсом на Виннитчину.

В 20:46 Воздушные силы сообщили о группе БпЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный. При этом БпЛА в Кировоградской области изменили курс на Черкасскую область.

По состоянию на 21:16: БпЛА из Черкасской и Кировоградской областей в направлении Киевщины.

БпЛА на границе Николаевской и Одесской областей, курс северо-западный.

БпЛА в Николаевской области (Новоодесский район), курс северо-западный.

Впоследствии на Киевщине объявили воздушную тревогу.

По состоянию на 21:52: БпЛА на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей, курс западный.

БпЛА в северной части Николаевской области (постоянно меняют курс).

БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, курс северо-западный.

В 22:33 Воздушные силы сообщили о БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курсом на Хмельнитчину.

По состоянию на 23:05: БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.

БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.

В 23:31 Воздушные силы сообщили о БпЛА в северной части Хмельницкой и Тернопольской областей, курс западный.

В 00.07 БПЛА из Тернопольской области зашел в Ровенскую область, курс на север.

В 00:50 раздался отбой воздушной тревоги.