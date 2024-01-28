В воскресенье горячее всего на Авдеевском и Марьинском направлениях – Генштаб

В воскресенье на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 21 вражескую атаку, на Марьинском – 18.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 61 боевое столкновение. Также враг нанес 6 ракетных и 2 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Блешня, Карповичи Черниговской области; Веселовка, Чуйковка, Волковка Сумской области; Окоп, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении защитниками отражена атака восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитниками отражено 6 атак возле Тернов, Ямполовки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону украинских войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 2 атаки в районе Ивановского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 16 атак врага вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков севернее Приютного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Новотягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 7 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.