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В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за баллистики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 20:34
В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за баллистики
карта воздушных тревог по состоянию на 20:06

В Киеве и большинстве областей Украины в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами баллистических ракет.

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 20:00 в столице и других областях была объявлена тревога.

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Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".

Больше деталей: Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кременчуга.

Как сообщает Суспільне, звуки взрывов прозвучали в Полтаве и Кременчугском районе Полтавщины.

ВИДЕО ДНЯ

В 20:34 тревогу из-за баллистики отменили.

Темы: воздушная тревога
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