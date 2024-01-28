В Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за баллистики
Воскресенье, 28 января 2024, 20:34
В Киеве и большинстве областей Украины в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами баллистических ракет.
Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ
Детали: Около 20:00 в столице и других областях была объявлена тревога.
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Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".
Больше деталей: Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Кременчуга.
Как сообщает Суспільне, звуки взрывов прозвучали в Полтаве и Кременчугском районе Полтавщины.
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В 20:34 тревогу из-за баллистики отменили.