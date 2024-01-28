Зеленский о следующей неделе: Сможем сказать, что Украина стала сильнее

Президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам следующей недели Украина станет сильнее.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "На новую неделю уже есть график международной коммуникации, который усилит наше государство. И то, что касается позиций в Европе – в отношениях с Евросоюзом, и с нашими соседями в Евросоюзе, и то, что касается международных институтов – тех, которые должны защищать международное право, и, конечно, готовим новые оборонные пакеты для наших воинов.

По итогам и новой недели сможем сказать, что Украина стала сильнее. Это важно, чтобы каждая неделя добавляла нашим двусторонним отношениям с партнерами больше четких договоренностей, а оборонным коалициям – больше устойчивости в поставках оружия, снарядов и техники.

Спасибо всем в мире, кто помогает именно так – чтобы договоренности работали, а устойчивость наших воинов базировалась на устойчивости наших партнеров".