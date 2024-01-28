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На Житомирщине в пожаре погибли двое маленьких детей: оставили одних дома

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 22:06
На Житомирщине в пожаре погибли двое маленьких детей: оставили одних дома
дом, где произошел пожар, фото полиции

В с. Грабняк Житомирского района в воскресенье в результате пожара в частном доме погибли девочки 2021 и 2022 г.р.

Источник: ГСЧС Украины, полиция Житомирской области

 

Дословно ГСЧС: "Вероятно, загорелись вещи и детская кровать, стоявшая вплотную к печке.

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По предварительной информации, в этот день родители с тремя старшими детьми на некоторое время ушли к соседям, дома остались двое меньших детей. Когда же вернулись и открыли дверь веранды, то увидели в доме дым, а в одной из комнат на полу обнаружили детей без сознания. Их вынесли на улицу и попытались привести в чувство, но не удалось".

Детали: В ГСЧС добавили, что окончательная причина пожара и все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

 

В свою очередь, полиция области сообщила, погибшим сестрам 2,5 и 1 год.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) и ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) УК Украины.

Дословно полиция: "28 января около 14:10 в полицию поступило сообщение от медиков о смерти малолетних детей. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции, инспекторы ювенальной превенции, работники ГСЧС.

Предварительно, дети отравились угарным газом. По имеющейся первоочередной информации, родители оставили младших детей дома и с тремя старшими пошли к соседям.

От растопленной печки загорелась одежда, которая лежала на кровати вплотную к горячей стене. От дыма и угара, к сожалению, дети погибли".

Темы: Житомирская областьдетипожар
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