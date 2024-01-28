Во Львове горел гериатрический пансионат, погиб пожилой мужчина

В результате пожара во Львовском гериатрическом пансионате в воскресенье вечером погиб мужчина.

Источник: Львовский городской совет, Zaxid.net

последствия пожара, фото горсовета

Дословно горсовет: "Из-за пожара в гериатрическом пансионате на ул. Медовой Пещеры во Львове погиб пожилой мужчина. Причина смерти – многочисленные ожоги и отравление продуктами горения.

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Более 200 человек удалось эвакуировать. Напомним, сегодня, в воскресенье, около 20:00 часов на 2-м этаже пансионата поднялся огонь. Обстоятельства возгорания пока неизвестны. По состоянию на этот час спасатели погасили огонь".

Детали: Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел около 19:52 в одной из комнат пансионата на втором этаже пятиэтажного здания.

последствия пожара, фото Zaxid.net

Представитель ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев уточнил в комментарии изданию, что обстоятельства возгорания пока неизвестны, но одна из комнат выгорела дотла. По состоянию на 20:27 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

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В результате пожара один из жителей пансионата получил ожоги и отравление дымом. Медики оказывали ему помощь, но спасти жизнь мужчины не удалось.

По данным Zaxid.net, во время тушения пожара из гериатрического пансионата эвакуировали 130 человек, которые там проживали.

Издание уточняет, что сейчас на территории пансионата постоянно проживают 300 пожилых людей и людей с инвалидностью, из них 45 переехали во Львов после начала полномасштабного вторжения России.

Вместе с тем, ГСЧС сообщает лишь, что в результате возгорания один человек пострадал.