Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове горел гериатрический пансионат, погиб пожилой мужчина

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 22:44
Во Львове горел гериатрический пансионат, погиб пожилой мужчина
Львовский гериатрический пансионат 28 января, фото ГСЧС

В результате пожара во Львовском гериатрическом пансионате в воскресенье вечером погиб мужчина.

Источник: Львовский городской совет, Zaxid.net

последствия пожара, фото горсовета
последствия пожара, фото горсовета

Дословно горсовет: "Из-за пожара в гериатрическом пансионате на ул. Медовой Пещеры во Львове погиб пожилой мужчина. Причина смерти – многочисленные ожоги и отравление продуктами горения.

Реклама:

Более 200 человек удалось эвакуировать. Напомним, сегодня, в воскресенье, около 20:00 часов на 2-м этаже пансионата поднялся огонь. Обстоятельства возгорания пока неизвестны. По состоянию на этот час спасатели погасили огонь".

Детали: Как сообщает Zaxid.net, инцидент произошел около 19:52 в одной из комнат пансионата на втором этаже пятиэтажного здания.

последствия пожара, фото Zaxid.net
последствия пожара, фото Zaxid.net

Представитель ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев уточнил в комментарии изданию, что обстоятельства возгорания пока неизвестны, но одна из комнат выгорела дотла. По состоянию на 20:27 подразделения ГСЧС ликвидировали пожар.

ВИДЕО ДНЯ

В результате пожара один из жителей пансионата получил ожоги и отравление дымом. Медики оказывали ему помощь, но спасти жизнь мужчины не удалось.

По данным Zaxid.net, во время тушения пожара из гериатрического пансионата эвакуировали 130 человек, которые там проживали.

Издание уточняет, что сейчас на территории пансионата постоянно проживают 300 пожилых людей и людей с инвалидностью, из них 45 переехали во Львов после начала полномасштабного вторжения России.

Вместе с тем, ГСЧС сообщает лишь, что в результате возгорания один человек пострадал.

Темы: Львовпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кобахидзе обвинил Украину в желании открыть "второй фронт" в Грузии

Верховную Раду призвали открыться для медиа, несмотря на войну

Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил для беспилотников

Приложение "Воздушная тревога" обновили, теперь оно указывает вид угрозы

обновленоСуд определил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия. Экс-президент обжалует

Хакеры узнали, за сколько Иран продает "Шахеды" России

Все новости...

Читайте УП В Google News

Львов
Во Львове жилой массив остался без отопления и горячей воды вследствие хакерской атаки
Во Львове будут выплачивать по 50 тысяч грн новобранцам ДШВ и морской пехоты
Во Львове создадут университетскую больницу на базе железнодорожной – Минздрав
Последние новости
21:31
Honda отзывает 750 тысяч автомобилей в США из-за дефекта с подушками безопасности
21:30
За неделю в Киеве стало больше больных гриппом, ОРВИ и COVID-19, большинство из них – дети
21:16
Производитель Bayraktar спрогнозировал, когда заработает его производство в Украине
20:50
В Киеве будут судить врача, требовавшего $6 тысяч за медицинскую помощь
20:40
Кобахидзе обвинил Украину в желании открыть "второй фронт" в Грузии
20:33
Минфин привлек более 8 миллиардов от размещения ОВГЗ
20:31
Оккупанты вели штурмовые действия возле Роботиного и Авдеевки - Генштаб
20:15
В Украину вернули 4 семьи с детьми с оккупированных территорий
20:09
Верховную Раду призвали открыться для медиа, несмотря на войну
20:08
Международные резервы в январе сократились почти на 5%
Все новости...
Реклама: