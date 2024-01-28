В Финляндии посчитали голоса на выборах: будет второй тур

В Финляндии во второй тур президентских выборов выходят Александер Стубб и Пекка Хаависто.

Источник: финское издание Yle по итогам подсчета 100% голосов

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Детали: Стубб получил 27,2% голосов. За Хаависто проголосовали 25,8% избирателей.

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Явка избирателей в первом туре составила 74,9%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье 11 февраля.

Что предшествовало: В воскресенье в Финляндии прошли президентские выборы. Девять кандидатов претендуют на место действующего президента Саули Ниинистьо, который должен уйти в отставку после двух шестилетних сроков.

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Президент в Финляндии является главнокомандующим Вооруженных сил, представляет страну на заседаниях НАТО и руководит внешней политикой в сотрудничестве с правительством.

17 января в Финляндии началось предварительное голосование в первом туре президентских выборов.

Александер Стубб пообещал не поддерживать никакие отношения с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины. Впрочем, остальные кандидаты также обещают сохранять жесткое отношение к России.

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