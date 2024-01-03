Мэра возмутил номер "95 квартала" о переселенке "сиСькадовска"

Городской голова Скадовска Александр Яковлев записал видео в ответ на шутку от студии "Квартал 95" о переселенке из оккупированного россиянами города, которая, переехав на Закарпатье, "забавно" перекручивает украинские слова, пытаясь разговаривать с местными жителями.

Источник: Яковлев в Facebook, "Детектор медиа"

Детали: Эпизод, которым возмутился Яковлев, вышел в рамках "Новогоднего вечернего квартала" 31 декабря в эфире канала "1+1 Украина".

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Сценка изобразила переселенку из оккупированного россиянами Скадовска на Херсонщине, которая переехала в Закарпатье и, стесняясь, пытается разговаривать на украинском, при этом сильно искажая слова, придавая им "смешное" звучание.

Женщина объясняет, что до сих пор не общалась на украинском, потому что она "сиська довська" (из Скадовска), "разговорювала на русском языке", а украинский разве что в школе "вырчала / волчара" (изучала), но уже все слова "позаблювала" (позабыла), поэтому не хочет "коверкать родной язык".

При этом местный закарпатец, разговаривая на чистом литературном украинском, успокаивает женщину: "Не переживайте. Главное практиковаться. Ошибаться не стыдно. Стыдно в своей стране не разговаривать на своем родном языке", – и обещает ей помочь.

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В дальнейшем она пробует говорить на украинском, "забавно" искажая слова, а он ласково ее исправляет, с трудом сдерживая смех.

Мэр оккупированного Скадовска Александр Яковлев на своей Facebook-странице опубликовал видео, в котором призвал режиссеров юмористического шоу попросить прощения у людей за "сиську" из Скадовска.

Прямая речь Яковлева: "Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами. Скадовск сегодня в оккупации, и действительно, в чем сейчас нуждаются скадовчане, – это в поддержке".

Детали: Он добавил, что в городе много людей были русскоязычными, но все хорошо понимают украинский и хорошо говорят на украинском.

Яковлев объявил о старте флешмоба "Скадовск говорит на украинском" и предложил всем скадовцам зачитать что-то на украинском.

Прямая речь Яковлева: "Независимо от того, где вы находитесь теперь, знаю, что в сердце вы любите Скадовск. Украинский Скадовск. Потому что именно за украинский язык и культуру сегодня нас пытается уничтожить орда".

Детали: Сам Яковлев зачитал стихотворение львовского поэта Григория Чубая "В двадцатый век не просто жить".

"Детектор медиа" отмечает, что обратился к "1+1 media" с запросом, считают ли они такие шутки в отношении людей с оккупированных территорий приемлемыми и планируют ли как-то отреагировать на возмущение городского головы Скадовска.

Напомним: Российские захватчики в оккупированном Скадовске Херсонской области публично казнили 56-летнюю местную жительницу, медсестру Татьяну Мудренко за возглас "Скадовск – это Украина!"