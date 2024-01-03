Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
Среда, 3 января 2024, 05:38
Утрома 3 января оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.
Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
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Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 5:59 было сообщено о возобновлении движения по Крымскому мосту.