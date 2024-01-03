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Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост

Ольга ГлущенкоСреда, 3 января 2024, 05:38
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
крымский мост, иллюстративное фото Getty Images

Утрома 3 января оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 5:59 было сообщено о возобновлении движения по Крымскому мосту.

Темы: Керченский мостКрымоккупациявойна
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