Боррель: Мы с Украиной, а Россия ответит за преступления
Среда, 3 января 2024, 08:42
Россию заставят ответить за ее военные преступления, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после новой массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Борреля в Twitter (Х)
Прямая речь Борреля: "Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру.
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Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной".
Предыстория:
- Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.
- А председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.
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