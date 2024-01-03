Боррель: Мы с Украиной, а Россия ответит за преступления

Россию заставят ответить за ее военные преступления, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после новой массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Борреля в Twitter (Х)

Прямая речь Борреля: "Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру.

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Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной".

Предыстория:

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

А председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.