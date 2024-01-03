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Боррель: Мы с Украиной, а Россия ответит за преступления

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 08:42
Боррель: Мы с Украиной, а Россия ответит за преступления
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото из сети Х

Россию заставят ответить за ее военные преступления, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после новой массированной ракетной атаки РФ на Украину 2 января.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Борреля в Twitter (Х)

Прямая речь Борреля: "Россия начала новый год, выпустив более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, целясь в гражданское население, разрушая жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру.

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Россия будет привлечена к ответственности за свои военные преступления. Мы стоим с Украиной".

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Темы: ЕСРосcиявойна
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