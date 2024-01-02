Россия выпустила 99 ракет, 72 удалось сбить, в частности, все 10 "Кинжалов" − Залужный

Ночью 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "По предварительным результатам, противник применил 99 средств воздушного нападения − ракет различных типов. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено 72 воздушные цели".

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Детали: В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

По словам Залужного, россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном били по столице.

Сначала захватчики атаковали "Шахедами" с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БпЛА удалось уничтожить.

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Около 6 утра 16 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 7:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера − 12-ю баллистическими ракетами типа Искандер-М/С-300/С-400.

С самолетов тактической авиации Су-35 оккупанты выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Что было ранее: Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 2 января в небе над Киевом силы ПВО уничтожили 61 ракету, среди них – около 10 аэробаллистических ракет "Кинжал".

В результате ракетной атаки в Киеве и области погибли трое и пострадали 38 человек. В самом Киеве одна погибшая, по области – двое.

В Харькове один человек погиб и 45 получили ранения, в городе произошло 3 пожара, разрушены ряд гражданских объектов, горели склады и автомобили.

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