Кулеба анонсировал первое за 6 лет заседание межправительственной комиссии с Индией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром проведение первого с 2018 года заседания Индийско-украинской межправительственной комиссии.
Источник: сообщение Кулебы
Прямая речь: "Мой первый звонок в 2024 году был с Субраманьямом Джайшанкаром по украинско-индийским отношениям...
Мы договорились в ближайшее время провести первое с 2018 года заседание Индийско-украинской межправительственной комиссии. Восстановление этого основного механизма наших двусторонних связей позволит нам совместно комплексно продвигаться вперед".
Детали: Кулеба также проинформировал министра иностранных дел Индии о массовых воздушных атаках РФ и обсудил дальнейшее сотрудничество по Формуле мира.
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