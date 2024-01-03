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Кулеба анонсировал первое за 6 лет заседание межправительственной комиссии с Индией

Александр ШумилинСреда, 3 января 2024, 14:00
Кулеба анонсировал первое за 6 лет заседание межправительственной комиссии с Индией
Субраманьям Джайшанкар. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром проведение первого с 2018 года заседания Индийско-украинской межправительственной комиссии.

Источник: сообщение Кулебы

Прямая речь: "Мой первый звонок в 2024 году был с Субраманьямом Джайшанкаром по украинско-индийским отношениям...

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Мы договорились в ближайшее время провести первое с 2018 года заседание Индийско-украинской межправительственной комиссии. Восстановление этого основного механизма наших двусторонних связей позволит нам совместно комплексно продвигаться вперед".

Детали: Кулеба также проинформировал министра иностранных дел Индии о массовых воздушных атаках РФ и обсудил дальнейшее сотрудничество по Формуле мира.

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Темы: ИндияМИДКабинет министров
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