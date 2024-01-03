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Несколько стран НАТО заказали 1000 ракет к Patriot, поэтому в Европе расширят производство

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 17:43
Несколько стран НАТО заказали 1000 ракет к Patriot, поэтому в Европе расширят производство
Фото: Luftwaffe

Закупочное агентство НАТО (NSPA) от имени коалиции нескольких европейских стран заключило контракт на изготовление тысячи ракет к Patriot в Европе, для чего в Германии расширят производственные мощности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NSPA и Министерство обороны Нидерландов

Детали: В программе участвуют Германия, Нидерланды, Румыния и Испания.

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Контракт предусматривает закупку до 1000 ракет GEM-T (Guidance Enhanced Missiles) к ЗРК Patriot.

Производство поручили COMLOG, совместному предприятию американской Raytheon и европейской MBDA, которое специализируется на обслуживании ракет к Patriot. Для выполнения контракта COMLOG расширит производственные мощности в Европе.

Производство разместится на юге Германии, где уже занимаются обслуживанием Patriot.

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"Новая производственная линия демонстрирует, что международное сотрудничество в сфере оборонной промышленности обеспечивает конкретные результаты. В ближайшем будущем мы вместе с европейскими партнерами и индустрией продолжим думать, как наращивать производственные мощности. На фоне войны в Украине и растущих угроз во всем мире это является насущной необходимостью", – отметила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной.

Тем временем в Германии борются с сопротивлением местных властей одного из городов, которые блокируют расширение производства оружия, необходимого Украине.

Темы: НАТОПВО
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