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Самый большой обмен: Украина вернула 230 бойцов и гражданских из плена РФ

Валентина РоманенкоСреда, 3 января 2024, 18:08
Самый большой обмен: Украина вернула 230 бойцов и гражданских из плена РФ
фото омбудсмена Лубинца

Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.

Источник: президент Зеленский в соцсетях, Координационный штаб, омбудсмен Дмитрий Лубинец 

Прямая речь: "Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь" (подполковник Национальной гвардии Никита Надточий уточняет, что среди обмененных ныне украинцев представителей полка "Азов" нет -ред.).

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Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе".

Детали: В Координационном штабе отмечают, что это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освобождены 230 украинцев и украинок.

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Домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

 
 

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" (48).

Большинство освобожденных - мужчины (225), пятеро женщин. К рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры.

Дословно: "После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.

Наконец увидят своих родных и близких семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя".

Дополнительно: В свою очередь Минобороны страны-агрессора сообщает, что 3 января "в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих".

По утверждению МО РФ, возвращение российских военных из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ.

Что предшествовало: Долгое время обмен военнопленных был заблокирован Россией.

Темы: обменпленныевойна
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