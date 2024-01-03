Зеленский: Была пауза в обменах, но ни одной паузы – в переговорах по обменам

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 января сообщил, что Украина и дальше будет работать, чтобы вернуть всех украинцев из плена.

Источник: Офис президента

Прямая речь: "Помним обо всех украинцах, которые в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам. Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества. На каждой международной встрече, которая может быть помощью, мы поднимаем тему возвращения наших пленных. И будем и дальше работать, чтобы вернуть наших… Всех наших".

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Детали: Зеленский также отметил, что о части из уволенных не было сведений, что они в плену. И считалось, что они пропали без вести.