СБУ показала, как защитники возвращались из плена
Среда, 3 января 2024, 20:10
Служба безопасности обнародовала видео возвращения украинских защитников из плена России 3 января.
Источник: СБУ
Детали: Их встретили словами "Слава Украине".
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СБУ показала, як захисники поверталися з полону pic.twitter.com/tXDmB0vO7x— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 3, 2024
Передыстория:
- Вечером стало известно, что Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.
- В частности, домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.
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