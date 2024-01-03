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СБУ показала, как защитники возвращались из плена

Татьяна ЛозовенкоСреда, 3 января 2024, 20:10
СБУ показала, как защитники возвращались из плена
Скрин с видео СБУ

Служба безопасности обнародовала видео возвращения украинских защитников из плена России 3 января.

Источник: СБУ

Детали: Их встретили словами "Слава Украине".

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Передыстория:

  • Вечером стало известно, что Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.
  • В частности, домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

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Темы: пленныеСБУобмен
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