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В Беларусь 4-мя самолетами доставили военный груз из Китая – наблюдатели

Алена МазуренкоВторник, 30 января 2024, 11:41
В Беларусь 4-мя самолетами доставили военный груз из Китая – наблюдатели
Boeing 747-4FTF (B-2476) фото: Jetphotos

По данным белорусских наблюдателей, 8-11 января в Беларусь прилетал борт из Китая, который скорее всего доставлял военный груз. Что именно привезли в Беларусь точно неизвестно, а самолет приземлялся в VIP-зоне, которой пользуется самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Источник: "Беларускі Гаюн", Motolko.help

Дословно: "В начале января мониторинговой группой "Беларуски Гаюн" было зафиксировано нетипичную активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в Национальном аэропорту "Минск". В течение 4-х дней один и тот же транспортный самолет Boeing 747-4FTF (регистрационный номер B-2476) совершил на данный момент четыре рейса по маршруту Урумчи (ZWWW) - Минск (UMMS) и обратно...

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По нашим данным, борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт, поскольку вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом".

 

Детали: Что же конкретно привезли эти самолеты пока неизвестно.

Рейсы состоялись:

ВИДЕО ДНЯ

08.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;
09.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;
10.01.2024 рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;
11.01.2024 рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

Все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время - с 09:30 до 10:10 утра и пробыли в Минске также одинаковый по продолжительности промежуток, достаточный для проведения разгрузки - 3 часа.

В аэропорту "Минск" располагается транспортно-логистический центр, который обслуживает грузовые рейсы, прибывающие и выбывающие, и поэтому все грузовые самолеты обычно паркуются на специальных стоянках логистического центра, но китайский B-2476 парковался совсем на другой стоянке.

По данным наблюдателей, все четыре раза Boeing 747 Air China Cargo после посадки занимал стоянку 1А.

Она зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов Беларуси, в частности EW-001PA и EW-001PB самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Кроме того, VIP-стоянка 1А и физически расположена на расстоянии от всех остальных, а справа от стоянки находится КПП для выезда из аэропорта кратчайшим путем и без посещения пунктов досмотра в здании.

Темы: БеларусьКитай
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