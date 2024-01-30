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В Болгарии подали в розыск 6 россиян, причастных к взрывам на складах с оружием

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 23:49
В Болгарии подали в розыск 6 россиян, причастных к взрывам на складах с оружием
ФЛАГ БОЛГАРИИ. ФОТО С САЙТА UA.DEPOSITPHOTOS.COM

Прокуратура Софии 30 января объявила в розыск шестерых граждан России, заочно обвиненных в совершении террористических действий, связанных с взрывами на складах с оружием и оружейных заводах в Болгарии в 2011-2020 годах.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В сообщении болгарской прокуратуры не указаны имена разыскиваемых россиян, но уточнено, что их подозревают в причастности к взрывам на складах болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2011 году, двух взрывах на заводе ВМЗ в 2015-м и на заводе "Арcенал" в 2020-м.

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Эти случаи объединили в одно расследование, которое длилось с апреля 2021 года и о котором публично не сообщалось. Также предположительно, что граждане РФ объявили в розыск несколько раньше, чем об этом сообщили.

По данным болгарской службы "Радио Свобода", из объявленных в розыск шестерых россиян трое также заочно обвинены в отравлении Гебрева "Новичком" в 2015 году, в отношении чего ведется отдельное расследование.

Из сообщения прокуратуры Софии также следует, что по делу о взрывах на складах оружия расследуется также причастность болгарских граждан – тогда как ранее речь шла исключительно об агентах РФ.

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Вышеперечисленные случаи – не единственные диверсии на оружейной инфраструктуре Болгарии за последние годы.

Летом 2023 года в складском помещении компании EMKO возле города Карнобат, принадлежащей Эмилиану Гебреву, вспыхнул масштабный пожар, к которому также может быть причастна РФ.

Темы: БолгарияРосcиярозыскоружие
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