В Болгарии подали в розыск 6 россиян, причастных к взрывам на складах с оружием

Прокуратура Софии 30 января объявила в розыск шестерых граждан России, заочно обвиненных в совершении террористических действий, связанных с взрывами на складах с оружием и оружейных заводах в Болгарии в 2011-2020 годах.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В сообщении болгарской прокуратуры не указаны имена разыскиваемых россиян, но уточнено, что их подозревают в причастности к взрывам на складах болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева в 2011 году, двух взрывах на заводе ВМЗ в 2015-м и на заводе "Арcенал" в 2020-м.

Реклама:

Эти случаи объединили в одно расследование, которое длилось с апреля 2021 года и о котором публично не сообщалось. Также предположительно, что граждане РФ объявили в розыск несколько раньше, чем об этом сообщили.

По данным болгарской службы "Радио Свобода", из объявленных в розыск шестерых россиян трое также заочно обвинены в отравлении Гебрева "Новичком" в 2015 году, в отношении чего ведется отдельное расследование.

Из сообщения прокуратуры Софии также следует, что по делу о взрывах на складах оружия расследуется также причастность болгарских граждан – тогда как ранее речь шла исключительно об агентах РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Вышеперечисленные случаи – не единственные диверсии на оружейной инфраструктуре Болгарии за последние годы.

Летом 2023 года в складском помещении компании EMKO возле города Карнобат, принадлежащей Эмилиану Гебреву, вспыхнул масштабный пожар, к которому также может быть причастна РФ.