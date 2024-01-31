Состоялся обмен: из плена РФ вернули 207 украинцев

Украинская сторона вернула из российского плена 207 украинцев.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб в соцсетях и в комментарии УП, омбудсмен Дмитрий Лубинец

Прямая речь Зеленского: "Наши - дома. 207 ребят.

Реклама:

Возвращаем несмотря на все. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим.

Сейчас - очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко - молодцы!".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Координационный штаб уточняет, что это 50-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

180 оборонцев, которые возвращаются домой - из рядового и сержантского состава, еще 27 - украинские офицеры. По меньшей мере 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из освобожденных защитников уже исполнился 61 год, а самому молодому вскоре будет 21.

Среди освобожденных военнослужащих - защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Предыдущий обмен планировался на 24 января. Тогда в Украину должны были вернуться также более двух сотен пленных украинцев. Россия заявила, что 65 украинских пленных были на борту Ил-76, который упал в Белгородской области РФ. Украина не имеет никакого подтверждения этому заявлению агрессора.

Пропаганда Кремля обнародовала список 65 украинских военнопленных, которые якобы были на борту. Позже российская сторона официально подтвердила этот список украинскому Координационному штабу. Координационный штаб со своей стороны подтвердил, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января.

В Координационном штабе сейчас уточнили "Украинской правде", что среди обмененных 31 января 207 украинцев, нет людей из так называемого "списка 65".

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что сейчас вернулось на Родину 3035 украинцев.