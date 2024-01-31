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СМИ: Орбан боится вступления Украины в ЕС из-за дальнейшего влияния США

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 22:09
СМИ: Орбан боится вступления Украины в ЕС из-за дальнейшего влияния США
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. фото - Getty Images

На закрытой встрече с венгерскими депутатами в марте 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл свою истинную причину сопротивления вступлению Украины в Европейский Союз, связанную с влиянием США.

Источник: независимый венгерский проект журналистских расследований Direkt36, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орбан говорил о евроинтеграции Украины на так называемом Большом совете ЕС – венгерском парламентском форуме, который созывается перед саммитами Европейского совета и куда приглашают высокопоставленных чиновников парламента, включая оппозицию – 20 марта 2023 года.

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По словам источников Direkt36, Орбан тогда сказал, что вступление Украины создаст новый "центр силы" в ЕС, в котором будут доминировать Соединенные Штаты и куда войдут страны Балтии, Польша и в меньшей степени Румыния. "Давайте посмотрим на Беларусь, там все еще могут произойти одна или две цветные революции", – добавил премьер Венгрии.

Он пространно объяснял присутствующим на Большом совете ЕС, как этот новый "центр силы" начнет угрожать влиянию традиционных тяжеловесов Евросоюза – Франции и Германии. Орбан признался, что делился этими опасениями с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцом и предлагал альтернативу – объединение Парижа и Берлина с "Вышеградской четверкой", но те якобы не восприняли ее.

Из речи Орбана также стало понятно, что такое перераспределение власти в ЕС его беспокоит, поскольку мешает его стратегическому видению – смещению центра мировой экономики в Азию. Он перечислил страны, с которыми Венгрия хочет укрепить отношения – прежде всего Китай и Индия и, после завершения войны, Россия.

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В конце концов, премьер Венгрии заявил, что не считает правильным, что "американцы реагируют на это, раскалывая мировую экономику пополам", и вместо этого "мы должны иметь возможность развивать все виды отношений со всеми в соответствии с нашими собственными интересами".

Как дополнительно сообщили венгерские СМИ, на том же Большом совете ЕС Орбан признал, что Будапешт не сможет помешать процессу вступления Украины в Евросоюз.

Ранее венгерский премьер жаловался, что с присоединением Украины к ЕС вся центральноевропейская поддержка – в том числе адресованная Венгрии – достанется Киеву.

Темы: ОрбанСШАпомощь Украине
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