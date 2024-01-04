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Лубинец: В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 января 2024, 05:50
Лубинец: В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными
Дмитрий Лубинец, фото: Getty Images

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией.

Источник: Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует Суспільне

Прямая речь: "Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность.

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Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой".

"Задача стоит – вернуть абсолютно всех".

Детали: Лубинец добавил, что за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и сегодня, наконец, возвращение пленных.

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Однако он также отметил, что Россия может в любой момент оборвать этот процесс обмена.

Уполномоченный также рассказал, что украинские защитники и защитницы, которые сегодня вернулись из плена, находились там от 6 месяцев до 1,5 года. Все они в плохом физическом состоянии: истощены и очень похудели.

В то же время, как сообщил омбудсмен, процесс был осложнен тем, что РФ хотела не проводить обмен пленных, заблокировать процесс возвращения защитников, чтобы максимально попытаться подорвать ситуацию в Украине изнутри.

Что предшествовало: Долгое время обмен военнопленных был заблокирован Россией.

3 января Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.

Темы: обменвойнапленные
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