Лубинец: В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией.
Источник: Лубинец в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует Суспільне
Прямая речь: "Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность.
Я надеюсь, что в течение ближайших недель мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой".
"Задача стоит – вернуть абсолютно всех".
Детали: Лубинец добавил, что за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и сегодня, наконец, возвращение пленных.
Однако он также отметил, что Россия может в любой момент оборвать этот процесс обмена.
Уполномоченный также рассказал, что украинские защитники и защитницы, которые сегодня вернулись из плена, находились там от 6 месяцев до 1,5 года. Все они в плохом физическом состоянии: истощены и очень похудели.
В то же время, как сообщил омбудсмен, процесс был осложнен тем, что РФ хотела не проводить обмен пленных, заблокировать процесс возвращения защитников, чтобы максимально попытаться подорвать ситуацию в Украине изнутри.
Что предшествовало: Долгое время обмен военнопленных был заблокирован Россией.
3 января Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.