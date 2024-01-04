Кирби: Путин точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров

В Белом доме не считают, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры о прекращении войны против Украины, несмотря на отдельные сообщения в СМИ.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Несмотря на всю ту шумиху, которую я слышал за последние несколько дней о господине Путине в некоторых сообщениях прессы, о том, что он вдруг захотел вести переговоры, он точно не ведет себя как человек, который хочет переговоров".

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Детали: В подтверждение своих слов представитель Белого дома обратил внимание на то, что в последние дни РФ продолжила массированные атаки с использованием дронов и ракет по целям в Украине, включая не только военные, но и гражданские объекты в Украине.

"Он делает все возможное, чтобы поставить украинцев на колени, и именно поэтому так важно, чтобы запрос (в Конгресс) на дополнительное финансирование, который выдвинул президент, одобрили", – подчеркнул Кирби.

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