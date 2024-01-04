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Разведка Британии рассказала о специальной службе охраны, которую создали в Москве в 2023 году

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 12:18
Разведка Британии рассказала о специальной службе охраны, которую создали в Москве в 2023 году
Фото: "Парламентская газета"

Британская разведка рассказала о роли специальной "охранной" структуры, созданной властями Москвы по указанию из Кремля, которая с лета 2023 года приобретает все больше признаков парамилитарной структуры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании от 4 января

Детали: В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин предоставил властям Москвы полномочия создать специальную силовую структуру для охраны столичного метрополитена. Впоследствии она получила название "ведомственной охраны правительства Москвы".

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Разведка отмечает, что с июля 2023 года эта структура начала приобретать черты парамилитарной организации, в частности, получила разрешение применять огнестрельное оружие. В нее рассчитывают привлечь 15 тысяч человек, из которых вероятно привлекли уже несколько тысяч.

Аналитики отмечают, что это еще один пример российской традиции создавать парамилитарные структуры, отдельные от регулярной армии. Они предполагают, что толчком к усилению "ведомственной охраны" стали опасения относительно готовности силовых структур в Москве после неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Проект также является возможностью для москвичей добровольно взяться за "патриотические" обязанности в военное время, избегая при этом отправки на передовую в Украину. Мэр Москвы Сергей Собянин до сих пор успешно ограничивал прямое влияние конфликта на жителей столицы, которые живут относительно хорошо. Большинство россиян, которые пополняют российскую статистику потерь в Украине, происходят из более бедных провинциальных регионов", – отмечает разведка.

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В одном из последних обзоров разведка Британии спрогнозировала, что с текущими темпами российских потерь личного состава в Украине к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

В ноябре британская разведка рассказывала, что РФ реабилитирует группу Вагнера после попытки мятежа.

Темы: разведкаВеликобритания
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