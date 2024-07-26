Зеленский назвал самое тяжелое направление на фронте и поручил его усилить

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сложнее всего украинским военным на Покровском направлении в Донецкой области и именно здесь необходимо усилить наши позиции.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении

Прямая речь: "С военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего это Покровское направление в Донецкой области. Именно это направление было и остается основным направлением российских атак. Дважды сегодня были доклады главкома Сырского (Александра - УП). Должно быть сделано и будет сделано все, чтобы усилить наши позиции, нашу украинскую способность наносить оккупанту ощутимые потери".

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Детали: По словам президента, в пятницу он провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым. Поговорил с ним о новых оборонных пакетах для Украины, которые готовятся в сотрудничестве с западными партнерами.

Также в своем обращении Зеленский отметил украинских воинов, которые наносят удары по российским базам и логистике на оккупированной территории.