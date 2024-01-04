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Путин будет раздавать гражданство иностранцам, вступившим в армию РФ

Ирина БалачукЧетверг, 4 января 2024, 12:25
Путин будет раздавать гражданство иностранцам, вступившим в армию РФ
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей.

Детали: российские СМИ и документ на портале нормативно-правовых актов

Дословно из указа: "Установить, что с заявлением о приеме в гражданство РФ могут обратится: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в воинских формированиях".

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Детали: Контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года.

Право на получение гражданства РФ также получат члены семей иностранцев, заключивших контракт с российским оборонным ведомством. В частности, супруги, дети и родители.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Российское издание "Новая газета" напоминает, что аналогичный указ Путин уже подписывал в сентябре 2022 года.  

Разница между указами заключается в сроке рассмотрения заявления. В предыдущей версии говорилось о 3 месяцах, в новой − всего один.

Также в старой версии документа говорилось, что заявитель обязан как минимум полгода воевать в составе Минобороны. В новой версии этот пункт опустили.

Издание пишет, что новый документ обнуляет предыдущий.

Предыстория:

Темы: Путингражданствовойна
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