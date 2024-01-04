В Запорожской области запретили купаться на Крещение в водоемах из-за потенциальных угроз со стороны российских войск.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "В соответствии с решением Совета обороны Запорожской области от 26 декабря 2023 года, с целью обеспечения безопасности людей во время проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения, 6 января на территории области установлен запрет на купание в открытых водоемах.

Реклама:

Из-за потенциальных угроз, которые несут действия войск страны-оккупанта, на Крещение на реке Днепр и других водных объектах не будут функционировать специальные локации для погружения. Правоохранители и спасатели не будут нести там дежурство - у них есть более сложные и важные задачи.

Как и в прошлом году, верующим придется отказаться от обряда погружения, а церквям пересмотреть устоявшийся формат мероприятий по освящению воды".

Детали: Запорожская ОВА отметила, что ответственность за возможные чрезвычайные происшествия при купании в воде будет лежать исключительно на нарушителях.