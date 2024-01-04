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В Запорожской области запретили купаться на Крещение в водоемах

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 января 2024, 15:34
В Запорожской области запретили купаться на Крещение в водоемах
КиЕВ, фото УП

В Запорожской области запретили купаться на Крещение в водоемах из-за потенциальных угроз со стороны российских войск.

Источник: Запорожская ОВА 

Дословно: "В соответствии с решением Совета обороны Запорожской области от 26 декабря 2023 года, с целью обеспечения безопасности людей во время проведения мероприятий, связанных с празднованием Крещения, 6 января на территории области установлен запрет на купание в открытых водоемах.

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Из-за потенциальных угроз, которые несут действия войск страны-оккупанта, на Крещение на реке Днепр и других водных объектах не будут функционировать специальные локации для погружения. Правоохранители и спасатели не будут нести там дежурство - у них есть более сложные и важные задачи.

Как и в прошлом году, верующим придется отказаться от обряда погружения, а церквям пересмотреть устоявшийся формат мероприятий по освящению воды". 

Детали: Запорожская ОВА отметила, что ответственность за возможные чрезвычайные происшествия при купании в воде будет лежать исключительно на нарушителях.

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Темы: Запорожская областьпразднования
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