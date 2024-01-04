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Стефанчук о новых требованиях к нардепам для выезда за границу: "Очень важный one voice"

"Украинская правда"Четверг, 4 января 2024, 16:49
Стефанчук о новых требованиях к нардепам для выезда за границу: Очень важный one voice
Фото: УП

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что получение нардепами перед командировками за границу тезисов от Министерства иностранных дел не является попыткой ограничивать их деятельность, а будет способствовать реализации принципа one voice в государственной политике на международной арене.

Источник: Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вопрос получения тезисов от МИД вызвал большой шквал обсуждений. Хочу напомнить, что в период военного положения очень важен one voice от государства. И те, кто критикуют это, выезжая в командировку, все равно получают такие тезисы, потому что такова государственная политика.

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Конечно, ты можешь говорить от себя что угодно, но по основным вопросам (оружие, финансы, помощь Украине, санкционная поддержка) мы все должны выступать одним голосом. И именно для этого такие тезисы должны предоставляться. И это правильно, потому что мы как государство Украина - одна команда на международном уровне".

"Начнем с того, что в распоряжении четко предусмотрено, что народный депутат должен получить эти тезисы или согласовать свои для того, чтобы иметь one voice. Если депутат действует врозь с позицией Украины, то имеет ли право такой депутат представлять парламент в международных отношениях? Имею большие сомнения. Причем я хочу подчеркнуть, что командировки - это одна из составляющих межпарламентской активности. И когда депутат представляет парламент Украины, то от его имени должен говорить то, что сегодня нужно украинскому народу, а не преследовать какие-то собственные бизнес-интересы.

Опять же, в распоряжении мы установили такую гибкую норму, потому что понимаем, что МИД не может диктовать парламенту, но основные положения, основной one voice относительно политики государства должны поддерживать все, кто представляет Украину за рубежом".

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Детали: По его Стефанчука, кроме положений, касающихся тезисов от МИД, обновленное распоряжение предусматривает также то, что депутаты не смогут самостоятельно продлевать количество дней командировки: теперь это будет четко регламентировано, потому что "они должны поехать, выполнить свою миссию и вернуться обратно".

В то же время прежде чем отправиться в командировку за границу парламентарии обязуются предоставить ее план с указанием результатов, с которыми планируют вернуться в Украину. Стефанчук также акцентировал на том, что нардепы не смогут "заявлять одну командировку, а ехать в другую страну, потому что там интереснее".

Предыстория:

  • С 1 января вступило в силу обновленное распоряжение Стефанчука, согласно которому, с нового года для выезда в командировку за границей народным депутатам к заявлениям будут необходимы "тезисы" от МИД для его официальных заявлений и комментариев на международной арене.

Темы: Верховная Радаграница
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