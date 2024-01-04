Россия уже покупает баллистические ракеты у Северной Кореи – WSJ

Неназванные американские чиновники в комментарии американским СМИ заявили, что Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана и уже получает десятки баллистических ракет и пусковых установок из Северной Кореи.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Газета 4 января процитировала неназванных американских чиновников, которые заявили, что Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана и уже получает десятки баллистических ракет и пусковых установок из Северной Кореи.

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В издании отметили, что это вызывает "глубокую обеспокоенность" в администрации президента США Джо Байдена.

WSJ также сообщает, что в середине декабря россияне посетили иранский полигон, где наблюдали за испытаниями КСИР, в том числе ракеты малой дальности "Абабиль".

Напомним:

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Американские чиновники обеспокоены тем, что Россия активно ведет переговоры о приобретении у Ирана баллистических ракет малой дальности, поставка может состояться уже весной 2024 года.

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