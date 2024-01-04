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Взрывы в Крыму: командующий Воздушных сил передал "привет" оккупантам, поражен командный пункт

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 января 2024, 17:48
Взрывы в Крыму: командующий Воздушных сил передал привет оккупантам, поражен командный пункт
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Взрывы во временно оккупированных Севастополе и Евпатории - спецоперация с участием Воздушных сил ВСУ.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram, СтратКом

Прямая речь: "2-го января министерство лжи РФ отчиталось о поражении российскими ракетами "бункера с заместителем главнокомандующего Валерия Залужного и еще девятью генералами ВСУ".

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Привет оккупантам в Крыму!

Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4-го января и еще раз благодарю пилотов Воздушных сил и всех, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу!".

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Детали: Вероятно, речь идет о поражении военных объектов во временно оккупированном Крыму: части ПВО и вражеского пункта управления.

Обновлено: В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 15 часов 4 января Силами обороны поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севестополя.

 

Темы: КрымВоздушные силы ВСУвзрыввойна
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