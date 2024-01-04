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Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, которые купила у КНДР

Алена МазуренкоЧетверг, 4 января 2024, 21:11
Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, которые купила у КНДР
КИМ ЧЕН ЫН И ПУТИН, ФОТО: AFP VIA GETTY IMAGES

Представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже по крайней мере дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР, – 30 декабря 2023 года ракета попала в открытое поле в Запорожской области и 2 января 2024 года (последствия использования еще оцениваются)..

Источник: The Washington Post, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Прямая речь: "Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет - и Россия запустила несколько баллистических ракет в Украину".

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Детали: По словам чиновника, РФ становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику в странах-единомышленниках.

Другой чиновник сообщил, что северокорейские снаряды были баллистическими ракетами малой дальности, которые Москва запустила в конце декабря и в начале января.

Хотя официальные лица заявили, что Пхеньян предоставил "несколько десятков баллистических ракет", пока неясно, какой объем оружия прислала Северная Корея, или сколько она планирует предоставить в ближайшие месяцы.

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В ноябре Южная Корея обвинила КНДР в поставках в Россию нескольких типов ракет, включая противотанковые ракеты, переносные зенитные ракеты, баллистические ракеты и винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Россия начала получать поставки баллистических ракет из КНДР несколько недель назад.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США располагают информацией о том, что Северная Корея передала России определенную партию баллистических ракет и пусковых установок к ним, которые уже были применены для ударов по Украине.

По словам представителя Белого дома, 30 декабря 2023 года российские силы запустили по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине. Она, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области.

А 2 января 2024 года Россия запустила по Украине ряд северокорейских ракет, последствия использования которых еще оцениваются.

Эти ракеты КНДР, по словам Кирби, способны поражать цели на расстоянии примерно 900 километров.

Представитель Белого дома отметил, что в обмен на баллистические ракеты Пхеньян хочет получить от РФ истребители, ракеты класса земля-воздух, бронетехнику, средства производства баллистических ракет и ведущие военные технологии.

Напомним:

  • Неназванные американские чиновники в комментарии американским СМИ заявили, что Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана и уже получает десятки баллистических ракет и пусковых установок из Северной Кореи.

Темы: КНДРРосcияоружиеракетный удар
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