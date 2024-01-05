Власти отрицают данные о новом наступлении на Харьковщине, но не исключают атак на энергетику

В Сухопутных войсках и во власти Харьковской области отрицают вероятность большого наступления российской армии в ближайшее время, о чем написало издание "The Telegraph".

Источник: начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии Liga.net; глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на брифинге, который цитирует "Суспільне"

Детали: Британское издание "The Telegraph" со ссылкой на неназванные источники в украинской разведке написало, что в ближайшие недели российская армия якобы планирует новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область – по крайней мере украинское войско готовится к этому. Мол, недавние атаки на Харьков и область – предвестники этого, и в ближайшие выходные возможны новые атаки.

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Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо назвал это "бредом". По его словам, журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового".

Фитьо заявил, что "The Telegraph" ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки" и материал "не стоит внимания".

Руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, комментируя этот материал, сказал, что на разных направлениях фронта на Харьковщине пока не фиксируют скопления российских войск.

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Прямая речь Синегубова: "Скопления (войск – ред.) мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы – ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любому развитию событий.

Для того, чтобы говорить о планах врага о каком-либо наступлении, он должен сконцентрировать подразделения на том или ином направлении. Сейчас такой концентрации нет. Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет осуществлять определенные штурмовые действия по этому направлению, нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно".

Детали: В то же время руководитель обладминистрации рассказал, что Россия не отказалась от планов по оккупации территорий Харьковской области.

"Мы понимаем, что враг от своих намерений относительно возможного отражения территории, которые он потерял при освобождении осенью 22 года, относительно города Харькова, оккупации возможной не отказался. Мы должны быть к этому готовы", – сказал Синегубов.

Он также рассказал, что по информации разведки Россия в дальнейшем может бить по критической и энергетической инфраструктуре Харькова и области.

Прямая речь Синегубова: "В течение долгого времени враг не применял ракет – "Искандеров", которыми были попадания в последнее время. Он применял больше "Шахедов", и так было по всей Украине.

Сейчас, когда пришел холод, есть информация нашей разведки, что враг будет бить по нашей критической, энергетической инфраструктуре. Поэтому мы сегодня проводим заседание Совета обороны, где будем рассматривать вопросы готовности пунктов несокрушимости, координацию действий всех экстренных служб".