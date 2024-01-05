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Зеленский: "Выдержать этот год значит выдержать войну"

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 21:15
Зеленский: Выдержать этот год значит выдержать войну
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 января заявил, что приоритет государства – дать все необходимое для защиты Украины и выдержать этот год.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Главный приоритет нашего государства – неизменен – дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Техника. Личный состав. Выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам – иметь возможность уничтожать врага".

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Детали: Президент отметил, что интенсивные бои сейчас в Авдеевке, на Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Купянском направлениях и на южном участке фронта. Зеленский сообщил, что украинские власти работают со всеми партнерами для того, чтобы в этом месяце Украина получила "достаточный объем оборонных пакетов".

Прямая речь: "Сейчас уже есть очередной оборонный шаг Германии для Украины. Это ракеты для ПВО, это артиллерия калибра 155, а также другие необходимые вещи. Спасибо! Очень своевременный пакет. Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как в прошлую, российский террор ни в чем не мог выиграть".

Что предшествовало:

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  • Германия 4 января в новом пакете передала Украине ракеты IRIS-T SLM и БМП Marder.

Темы: Зеленский
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