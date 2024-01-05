Буданов об освобождении азовцев из плена: Со временем будут извлечены все
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина со временем вернет всех украинских военнопленных, в том числе бойцов "Азова".
Источник: Буданов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Россия ведет свою привычную игру, она пытается разыграть карту, скажем так, социально сложных в их понимании слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азову". Потому что натянут очень сильно этот вопрос, в обществе воспринимается очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по поводу дестабилизации в нашей стране. Это не так".
Детали: Отдельно он отметил, что даже командиров полка "Азов" вернули в Украину, во "что никто никогда не верил и считал это нереальным".
Прямая речь: "Но факты говорят сами за себя. И со временем будут вытянуты все. Но еще раз хочу подчеркнуть: первое, никто нам ничего не должен, как и мы им; второе. Мы находимся в состоянии открытой войны. Это сложный вопрос.
Каждый обмен – это отдельная операция, чисто операция. Здесь используются абсолютно все рычаги. Я не буду раскрывать формы и методы, но еще раз хочу сказать, что ничего общего с цивилизованной работой в этом нет.
Предыстория:
- 3 января Украина вернула 230 своих военных и гражданских граждан из российского плена. Среди них представителей Вооруженных сил Украины – 130 (среди них ТРО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.
- Командир бригады Национальной гвардии Украины "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко заявил, что стоявших в авангарде Сил Обороны Украины в боях за Мариуполь бойцов "Азова" не вернули во время этого обмена.