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Буданов об освобождении азовцев из плена: Со временем будут извлечены все

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 22:28
Буданов об освобождении азовцев из плена: Со временем будут извлечены все
Кирилл Буданов. Фото - УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина со временем вернет всех украинских военнопленных, в том числе бойцов "Азова".

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Россия ведет свою привычную игру, она пытается разыграть карту, скажем так, социально сложных в их понимании слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азову". Потому что натянут очень сильно этот вопрос, в обществе воспринимается очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по поводу дестабилизации в нашей стране. Это не так".

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Детали: Отдельно он отметил, что даже командиров полка "Азов" вернули в Украину, во "что никто никогда не верил и считал это нереальным".

Прямая речь: "Но факты говорят сами за себя. И со временем будут вытянуты все. Но еще раз хочу подчеркнуть: первое, никто нам ничего не должен, как и мы им; второе. Мы находимся в состоянии открытой войны. Это сложный вопрос.

Каждый обмен – это отдельная операция, чисто операция. Здесь используются абсолютно все рычаги. Я не буду раскрывать формы и методы, но еще раз хочу сказать, что ничего общего с цивилизованной работой в этом нет.

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Предыстория:

  • 3 января Украина вернула 230 своих военных и гражданских граждан из российского плена. Среди них представителей Вооруженных сил Украины – 130 (среди них ТРО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.
  • Командир бригады Национальной гвардии Украины "Азов" подполковник Денис "Редис" Прокопенко заявил, что стоявших в авангарде Сил Обороны Украины в боях за Мариуполь бойцов "Азова" не вернули во время этого обмена.

Темы: БудановАзовпленные
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