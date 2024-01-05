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Буданов о просьбе Кадырова снять санкции в обмен на пленных: Он знает, на кого выйти

Татьяна ОлейникПятница, 5 января 2024, 23:10
Буданов о просьбе Кадырова снять санкции в обмен на пленных: Он знает, на кого выйти
Кирилл Буданов. Фото - УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на просьбу Кадырова уволить 20 украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи, самолетов и лошадей.

Источник: Буданов в эфире "Единых новостей"

Прямая речь: "Я вообще довольно странно воспринимаю заявления, которые появляются через медиа. Если человек хочет что-то решить – он знает, как и на кого надо выйти. Если не знает, ему подскажут. Но, поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа: "Снимите санкции с моей семьи и отдайте мне моих лошадей", которые, кстати, находятся в другом государстве – это немного странно, по-моему".

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Что предшествовало:

  • Российские СМИ опубликовали видео, где Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут западные санкции.

Темы: БудановКадыровпленныесанкции
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