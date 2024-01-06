В Хмельницкой области прогремели взрывы: власть говорит ПВО
Суббота, 6 января 2024, 01:21
В ночь на 6 января в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Источник: Суспільне, Воздушные силы
Детали: Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды".
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Во время воздушной тревоги жители области могли слышать взрывы.
Вероятно, работали силы противовоздушной обороны.
Дополнено в 1.45: первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил, что в области были звуки взрывов. По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет.
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Предыстория:
- Вечером 5 января российские оккупанты запустили по Украине новую партию дронов-камикадзе типа Shahed, кроме того, ПС предупредили об угрозе баллистики.