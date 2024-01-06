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В Хмельницкой области прогремели взрывы: власть говорит ПВО

Алена ИвашкивСуббота, 6 января 2024, 01:21
В Хмельницкой области прогремели взрывы: власть говорит ПВО
Мобильная группа ПВО, фото Воздушных сил

В ночь на 6 января в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Источник: Суспільне, Воздушные силы

Детали: Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды". 

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Во время воздушной тревоги жители области могли слышать взрывы. 

Вероятно, работали силы противовоздушной обороны.

Дополнено в 1.45: первый заместитель главы военной администрации Хмельницкой области Сергей Тюрин подтвердил, что в области были звуки взрывов. По его словам, это работали силы ПВО. Данных о пострадавших нет.

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Темы: ХмельнитчинаШахед
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