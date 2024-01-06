ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках

Летчики Воздушных сил уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: Олещук подтвердил ракетные удары по Сакам и уничтожение там пункта управления.

Реклама:

Прямая речь Олещука: "Аэродром Саки!

"Все цели сбиты!"

К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму!

ВИДЕО ДНЯ

В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!".

Что предшествовало: Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.

Позже российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбила 4 авиационные управляемые ракеты.