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ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках

Роман ПетренкоСуббота, 6 января 2024, 08:39
ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках
фото: ВС ВСУ

Летчики Воздушных сил уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: Олещук подтвердил ракетные удары по Сакам и уничтожение там пункта управления.

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Прямая речь Олещука: "Аэродром Саки!

"Все цели сбиты!"

К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму!

ВИДЕО ДНЯ

В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!".

Что предшествовало: Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.

Позже российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбила 4 авиационные управляемые ракеты.

Темы: Воздушные силы ВСУКрым
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