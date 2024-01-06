ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках
Суббота, 6 января 2024, 08:39
Летчики Воздушных сил уничтожили пункт управления российских оккупантов в Саках.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук
Детали: Олещук подтвердил ракетные удары по Сакам и уничтожение там пункта управления.
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Прямая речь Олещука: "Аэродром Саки!
"Все цели сбиты!"
К сожалению, наши Воздушные Силы остались еще без одного пункта управления в Крыму!
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В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу!".
Что предшествовало: Вечером 5 января паблики сообщили о взрывах во временно оккупированном Крыму, оккупанты перекрывали Крымский мост.
Позже российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбила 4 авиационные управляемые ракеты.