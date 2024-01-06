Вследствие ударов по Покровскому району погибли 11 человек, из них 5 детей – ОВА

В результате ударов россиян по Покровскому району Донецкой области в субботу погибли 11 человек, среди которых 5 детей, еще 10 человек ранены.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram, Донецкая областная прокуратура, полиция Донецкой области

разрушения в Покровском районе, фото из Telegram Вадима Филашкина

Дословно Филашкин около 18:00: "11 погибших, в том числе 5 детей – таковы предварительные последствия ударов по Покровскому району.

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Россияне ударили по району ракетами С-300 убили 11 человек и ранили еще 8. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской громады".

Обновлено: Позже Филашкин сообщил, что по состоянию на 21 час общее количество жертв ракетного удара по Покровскому району в субботу достигло 11 погибших и 10 раненых.

Известно о 6 погибших в Ровно Мирноградской громады Покровского района. Среди жертв - 3 ребенка. Село попало под мощный обстрел около 15 часов. Один снаряд попал прямо в дом, где находилась семья. Еще 5 человек россияне убили в Покровске.

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Среди погибших - 5 детей от 3 до 17 лет.

Вместе с тем, Донецкая областная прокуратура в 21:46 сообщила об одной погибшей и 9 раненых в Покровском районе. Еще 10 человек, из которых 5 детей, по данным прокуратуры, ищут под завалами.

Дословно прокуратура: "6 января 2024 года, около 15:00, войска РФ выпустили 8 ракет по Покровскому району. По состоянию на этот час в Покровске в результате атаки оккупантов погибла женщина, еще 7 человек получили ранения. Кроме того, в с. Ровно ранены мужчина и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также установлено, что в разрушенных оккупантами домовладениях, вероятно, находились 10 человек, из которых 5 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Сейчас усилия спасателей сосредоточены на их поиске. Окончательное количество раненых и погибших устанавливается".

Больше деталей: Полиция же Донетчины сообщает, что под завалами в Покровском районе находится 11 человек, из них пятеро детей.

Что предшествовало: Ранее в субботу Филашкин сообщал, что в результате обстрела Покровска ранены по меньшей мере 6 человек, трое человек могут находиться под завалами.

Впоследствии он написал, что Покровский район подвергся многочисленным обстрелам в субботу вечером. В Покровске продолжается поисковая операция – из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека.