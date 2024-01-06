Воздушные силы: Дания официально не сообщала о задержке с F-16, рассчитываем на весну

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отмечает, что официальных сообщений от Дании о задержке поставок истребителей F-16 Украине пока нет, и Украина ожидает получить их весной.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Детали: Спикера попросили прокомментировать публикацию датского издания Berlingske, которое со ссылкой на министерство обороны страны сообщило, что поставка Данией истребителей F-16 Украине откладывается на полгода.

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Копенгаген должен был поставить первые шесть самолетов до нового 2024 года, но вместо этого их доставка ожидается во втором квартале, сообщили изданию в ведомстве.

Прямая речь Игната: "Смотрим на сайт министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ...

То, что говорится в статье – нет официальных заявлений. Давайте смотреть на все заявления не через СМИ, западные СМИ очень часто нас удивляют какими-то заявлениями со ссылкой на свои источники. Есть официальные заявления, будем их придерживаться".

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Больше деталей: Игнат отметил, что поставлять самолеты F-16 до конца 2023 года не имело смысла, потому что для них еще не подготовлена инфраструктура.

По его словам, Украина ожидает и поставок истребителей, и завершения подготовки летчиков весной этого года.

Представитель Воздушных сил рассказал о подготовке украинских летчиков для F-16 в трех странах.

Прямая речь: "Группа пилотов, которая учится в Великобритании, это выпускники 2023 года, там будет продолжаться подготовка до двух лет до пересадки уже на F-16.

Другая группа учится в США в Аризоне, там американцы объявили, что обучение будет до конца 2024 года. Возможно, кого-то быстрее подготовят.

В Дании, это передовая группа, которую мы отправили, обучение уже проходит и уже пилоты проходят полеты на F-16 с инструкторами...

Разные группы – разный срок обучения в разных странах. Что касается Дании, то это передовая группа. И истребители, и пилоты оттуда придут быстрее всего. Когда это будет быстрее всего? Ну, рассчитываем все же на весну".

Что предшествовало: Дания в августе анонсировала предоставление Украине в целом 19 истребителей F-16.

В октябре министр обороны страны Трольс Лунд Поульсен заявил, что Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года, но это будет зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры.