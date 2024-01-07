Покровский район: из-под завалов достали тело ребенка, поиски продолжаются

В селе Ровно Покровского района Донецкой области спасатели из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, в селе Ровно изъяли тело 1 погибшего ребенка.

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На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.

Тем временем в самом Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов 1 человек спасен из-под завалов, еще изъято тело женщины, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей.

ГСЧС и МВД сообщают о 9 раненых людях, но не пишут о количестве погибших.

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фото: гсчс

Напомним: В ОГА вечером 6 января сообщили, что погибло 11 человек, из них 5 детей.

Президент Владимир Зеленский также сообщал о гибели "более десяти человек".