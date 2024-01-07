Покровский район: из-под завалов достали тело ребенка, поиски продолжаются
Воскресенье, 7 января 2024, 09:41
В селе Ровно Покровского района Донецкой области спасатели из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка.
Источник: ГСЧС
Детали: По данным спасателей, в селе Ровно изъяли тело 1 погибшего ребенка.
Реклама:
На месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 5 человек, из них 2 детей.
Тем временем в самом Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов 1 человек спасен из-под завалов, еще изъято тело женщины, продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей.
ГСЧС и МВД сообщают о 9 раненых людях, но не пишут о количестве погибших.
ВИДЕО ДНЯ
Напомним: В ОГА вечером 6 января сообщили, что погибло 11 человек, из них 5 детей.
Президент Владимир Зеленский также сообщал о гибели "более десяти человек".