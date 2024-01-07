Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсонской общине россияне в воскресенье убили двух и ранили еще двух человек

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 января 2024, 19:20
В Херсонской общине россияне в воскресенье убили двух и ранили еще двух человек
иллюстративное фото: Суспільне

В Херсонской городской территориальной общине из-за российских обстрелов в воскресенье погибли два человека, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно: "На этот час известно о пяти пострадавших в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии.

Реклама:

Два человека – мужчина 1961 г.р. и женщина 1975 г.р. погибли в результате вражеских обстрелов.

Среди раненых сегодня мужчина 1957 г.р. и женщина 1941 г.р. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Детали: Мрочко также сообщил, что еще один мужчина 1950 г.р. обратился в воскресенье к медикам за помощью. Он был ранен 2 января, когда россияне в очередной раз обстреляли Садовое.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее глава МВА сообщал, что в воскресенье утром во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом. За утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы.

Темы: Херсонвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США разрабатывают новую стратегию помощи Украине – ԜР

Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн

дополненоЗеленский анонсировал новый механизм коммуникации с бизнесом – Всеукраинскую экономическую плафторму

Спикер Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

РФ увеличивает интенсивность наступления на Северском и Бахмутском направлениях – Сырский

фотоНа Закарпатье произошел масштабный оползень: повреждены сотни деревьев

Все новости...
Херсон
Россия обстреляла центр Херсона: мужчина умер в больнице
Из-за утреннего обстрела Херсона минно-взрывные травмы получили трое мужчин
Россияне снова обстреливают Херсон: в городе гремят взрывы
Последние новости
07:10
На фронте за сутки произошло почти 100 боевых столкновений – сводка
06:38
США разрабатывают новую стратегию помощи Украине – ԜР
05:36
Любое прекращение огня пойдет на пользу России – ISW
04:52
Ляшко рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине
03:58
В Донецкой области оккупанты выменивают гуманитарку на партбилеты "Единой России" – сопротивление
02:50
Дело о домогательствах: суд обязал Трампа выплатить более $80 млн
01:54
На громаду Сумщины россияне за день сбросили 37 мин – ОВА
00:52
Падение Ил-76: США заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше информации
00:12
ОбновленоВоздушные силы предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области
23:38
Нефтяной танкер в Красном море загорелся после атаки хуситов
Все новости...
Реклама: