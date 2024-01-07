В Херсонской общине россияне в воскресенье убили двух и ранили еще двух человек

В Херсонской городской территориальной общине из-за российских обстрелов в воскресенье погибли два человека, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно: "На этот час известно о пяти пострадавших в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии.

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Два человека – мужчина 1961 г.р. и женщина 1975 г.р. погибли в результате вражеских обстрелов.

Среди раненых сегодня мужчина 1957 г.р. и женщина 1941 г.р. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Детали: Мрочко также сообщил, что еще один мужчина 1950 г.р. обратился в воскресенье к медикам за помощью. Он был ранен 2 января, когда россияне в очередной раз обстреляли Садовое.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее глава МВА сообщал, что в воскресенье утром во время очередного обстрела Херсона с временно оккупированного левобережья россияне попали в жилой дом. За утро в Херсоне погибли два человека, несколько были травмированы.