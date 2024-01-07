Зеленский встретился с главой МИД Японии и предложил поддержку

Президент Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой.

Источник: сайт президента, вечернее обращение Зеленского

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Детали: Президент отметил, что свой первый международный визит в новом году глава МИД Японии осуществляет именно в Украину, что является очень важным сигналом поддержки украинского народа.

Зеленский также выразил искренние соболезнования от себя и всех украинцев в связи с трагическими последствиями недавнего разрушительного землетрясения в Японии.

"Народ Японии может рассчитывать на поддержку Украинского государства и общества", – отметил он.

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Президент поблагодарил Японию за мощную помощь Украине в течение почти двух лет полномасштабной российской агрессии, в частности за политическую, гуманитарную и долговременную финансовую поддержку украинской экономики.

Зеленский также отметил важность начала работы над украинско-японским соглашением о гарантиях безопасности для Украины.

"Начало переговоров с Японией относительно двустороннего соглашения по безопасности – важный шаг. Настроены активно работать, чтобы подписать этот документ как можно быстрее", – сказал он.

Зеленский также поблагодарил Японию за активную поддержку Украинской формулы мира и готовность принять участие в следующей встрече советников по вопросам национальной безопасности, которая состоится в Давосе. Со своей стороны руководительница японского внешнеполитического ведомства сообщила о готовности Японии взять на себя солидерство в имплементации первого пункта Формулы "Радиационная и ядерная безопасность".

В то же время в вечернем обращении Зеленский отметил, что "один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией".

"Сегодня мы обсудили наше дальнейшее взаимодействие, в частности конференцию по восстановлению Украины, которая запланирована на февраль, а также наши дальнейшие совместные шаги по безопасности, работу по Формуле мира и по усилению санкций против России. Уверен, что и этот год будет достаточно содержательным для наших отношений", – рассказал президент.