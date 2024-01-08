Россияне ударили ракетами по инфраструктуре Хмельницкой области, 2 человека погибли

Утром 8 января во время комбинированной ракетной атаки российских войск на Украину в Хмельницкой области прозвучало 6 взрывов.

Источник: Хмельницкая областная военная администрация

Дословно ОВА: "Сегодня Хмельницкая область проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало по меньшей мере 6 взрывов. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы".

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Обновление: По данным обладминистрации, во время воздушной тревоги в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 2 ракеты.

Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области.

Возник пожар, который локализуют подразделения ГСЧС.

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По состоянию на 10:45 известно о двух погибших людях.

Этому предшествовало: Воздушные силы ВСУ во время воздушной тревоги утром сообщали, что крылатые ракеты, меняя курс, залетели в воздушное пространство Хмельницкой области. Жителей Староконстантинова и Шепетовки призывали находиться в укрытиях.

УП: Новость обновлена после публикации.