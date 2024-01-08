По всей Украине звучала тревога из-за пусков российских ракет

Около 6 часов утра в Украине начала распространяться воздушная тревога, Воздушные силы подтвердили пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К. В 8:24 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 2 часов.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Активность вражеских Су-35/Су-34 на севере.

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Угроза применения авиационного ракетного вооружения!"

Детали: Воздушная тревога была объявлена в 6 областях.

6:05: Ракета через Сумскую область в направлении Полтавской области.

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6:09: Ракета через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.

6:10: В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

6:10 ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!

Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Направляйтесь в укрытие!"

6:17: Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

6:26: Ракеты через Сумщину в направлении Полтавщины/Черкасщины.

6:28: Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

6:29: Группа ракет на юге Киевщины - в западном направлении.

6:33: Новые группы ракет - в воздушном пространстве Сумщины. Двигаются в западном направлении (Полтавщина/Киевщина).

6:36: На границе Киевской и Черкасской областей. Вектор движения - западный. Угроза - для Винницкой области.

6:36: Пуск "Кинжала".

6:39: Группа ракет через Харьковскую область на Днепропетровщину.

6:40: Скоростная цель на Днепр.

6:49: Группы крылатых ракет:

1.Черкасская область - в западном направлении.

2.Винницкая область - курс на Хмельницкую область.

3.Харьковская область - в направлении Днепра.

6:50: Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

Возможен повторный пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

6:53: Взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.

6:58: Группы крылатых ракет:

1. Хмельнитчина - в западном направлении! Угроза для Тернопольской области.

2. Черкасская - Винницкая область - в юго-западном направлении.

+ Зафиксированы пуски ракет из Ту-22м3.

В 07:08 зафиксирован пуск "Кинжала", жителей Днепра и Кривого Рога призвали быть в укрытии.



В 07:10 четвертый МиГ-31К взлетел из Саваслейки Нижегородской области РФ.

В 07:16 Воздушные силы сообщили, что часть ракет с Тернопольщины/Львовщины изменила курс на Хмельнитчину. Староконстантинов и Шепетовку призвали оставаться в укрытиях.

В 07:19 сообщили о повторном пуске "Кинжала" в направлении Киевщины. Киев призвали быть в укрытии.

Баллистика также угрожала Запорожью и Чернигову.

Обновлено в 8:30: В 8:24 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 2 часов.

Напомним: Ночью и утром 8 января Воздушные силы сообщили о вылете 12 бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья" и предупредили об угрозе ракетной опасности.