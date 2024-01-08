По всей Украине звучала тревога из-за пусков российских ракет
Около 6 часов утра в Украине начала распространяться воздушная тревога, Воздушные силы подтвердили пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и истребителей МиГ-31К. В 8:24 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 2 часов.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно ВС: "Активность вражеских Су-35/Су-34 на севере.
Угроза применения авиационного ракетного вооружения!"
Детали: Воздушная тревога была объявлена в 6 областях.
6:05: Ракета через Сумскую область в направлении Полтавской области.
6:09: Ракета через Харьковскую область в направлении Днепропетровской области.
6:10: В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
6:10 ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога!
Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
Направляйтесь в укрытие!"
6:17: Подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
6:26: Ракеты через Сумщину в направлении Полтавщины/Черкасщины.
6:28: Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
6:29: Группа ракет на юге Киевщины - в западном направлении.
6:33: Новые группы ракет - в воздушном пространстве Сумщины. Двигаются в западном направлении (Полтавщина/Киевщина).
6:36: На границе Киевской и Черкасской областей. Вектор движения - западный. Угроза - для Винницкой области.
6:36: Пуск "Кинжала".
6:39: Группа ракет через Харьковскую область на Днепропетровщину.
6:40: Скоростная цель на Днепр.
6:49: Группы крылатых ракет:
1.Черкасская область - в западном направлении.
2.Винницкая область - курс на Хмельницкую область.
3.Харьковская область - в направлении Днепра.
6:50: Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Возможен повторный пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
6:53: Взлет третьего МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
6:58: Группы крылатых ракет:
1. Хмельнитчина - в западном направлении! Угроза для Тернопольской области.
2. Черкасская - Винницкая область - в юго-западном направлении.
+ Зафиксированы пуски ракет из Ту-22м3.
В 07:08 зафиксирован пуск "Кинжала", жителей Днепра и Кривого Рога призвали быть в укрытии.
В 07:10 четвертый МиГ-31К взлетел из Саваслейки Нижегородской области РФ.
В 07:16 Воздушные силы сообщили, что часть ракет с Тернопольщины/Львовщины изменила курс на Хмельнитчину. Староконстантинов и Шепетовку призвали оставаться в укрытиях.
В 07:19 сообщили о повторном пуске "Кинжала" в направлении Киевщины. Киев призвали быть в укрытии.
Баллистика также угрожала Запорожью и Чернигову.
Обновлено в 8:30: В 8:24 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 2 часов.
Напомним: Ночью и утром 8 января Воздушные силы сообщили о вылете 12 бомбардировщиков с российского аэродрома "Оленья" и предупредили об угрозе ракетной опасности.