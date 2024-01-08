Ракетный удар 2 января: возросло количество погибших в Киеве и Харькове

В больнице умерли двое раненых в результате российской ракетной атаки на Киев и Харьков 2 января.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь Синегубова: "Ночью в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января".

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Детали: Синегубов уточнил, что речь идет о 56-летнем мужчине. Он длительное время находился в тяжелом состоянии.

Кроме того, в больнице умер один пострадавший во время ракетной атаки на Киев 2 января.

Прямая речь Кличко: "Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки.

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Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них - в тяжелом состоянии".

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