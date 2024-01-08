Ракетный удар 2 января: возросло количество погибших в Киеве и Харькове
В больнице умерли двое раненых в результате российской ракетной атаки на Киев и Харьков 2 января.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Киева Виталий Кличко
Прямая речь Синегубова: "Ночью в больнице умер один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января".
Детали: Синегубов уточнил, что речь идет о 56-летнем мужчине. Он длительное время находился в тяжелом состоянии.
Кроме того, в больнице умер один пострадавший во время ракетной атаки на Киев 2 января.
Прямая речь Кличко: "Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки.
Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них - в тяжелом состоянии".
Предыстория:
- Утром 2 января нанесли ракетный удар по Харькову. В первые часы после обстрела сообщалось о более 40 раненых и одном погибшем.
- 4 января сообщалось, что в больнице умерла пожилая женщина, которая получила ранения в результате атаки 2 января, также в больницу обратилась девушка с контузией. Таким образом, в результате массированной ракетной атаки России 2 января погибли 2 женщины, еще 62 гражданских жителей травмированы.
- Кроме того, утром 2 января мощные взрывы в Киеве. В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.
- Силам противовоздушной обороны удалось сбить 61 вражескую ракету в небе над столицей, 10 из них - аэробаллистические "Кинжалы". Всего во время атаки сбили 72 воздушные цели.