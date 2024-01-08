Удар по Змиеву: из-под завалов достали тело женщины

Один человек погиб в результате удара россиян по городу Змиев в Харьковской области утром 8 января − тело женщины достали из-под завалов дома.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Около 10:30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в г. Змиев Чугуевского района. Из-под завалов частного дома чрезвычайники достали тело погибшей 63-летней женщины".

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Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что тремя часами ранее там удалось спасти 2-х мужчин.

К работам привлекали 15 спасателей и 3 единицы техники.

Таким образом в результате удара россиян 8 января погибли три человека. Ранее сообщалось о двух погибших − в Криворожском районе и в Хмельницкой области. Еще по меньшей мере 33 человека пострадали.