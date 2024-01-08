Под ракетным ударом россиян были 4 региона: 4 погибших, более 3 десятков раненых

Спасатели освобождают из-под завалов пострадавшего в г. Змиев. Скриншот из видео МВД

По меньшей мере 4 человека погибли, 33 пострадали и несколько человека могут находиться под завалами в результате ракетного удара россиян по Украине утром 8 января.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Клименко: "Сегодня утром российские оккупанты атаковали ракетами 4 региона Украины. Один человек погиб, есть пострадавшие".

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Детали: В частности, в городе Запорожье спасатели и полицейские работают на 6 локациях − ракеты попали в жилые районы, рядом с домами. По оперативным данным, три человека пострадали.

В Днепропетровской области в городе Новомосковск взрывной волной перевернуло маршрутное такси, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона. Всего к медикам обратились 20 человек, из которых 4 детей. Повреждены жилые дома.

В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Также уничтожен частный дом и в Кривом Роге − три человека могут находиться под завалами. Кроме того, поврежден торгово-развлекательный центр.

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Россияне, по предварительным данным, нанесли не менее 4 ударов по Харькову: повреждены предприятие и учебное заведение, один человек пострадал.

Также оккупанты атаковали город Змиев − разрушен частный дом. Спасатели освободили из-под завалов двух человек, еще один человек может быть заблокирован. Спасательная операция продолжается.

Несколько взрывов прогремело в Хмельницкой области. По словам Клименко, на местах ударов работают спасатели и полицейские, данные о пострадавших уточняются.

Обновлено в 10:35. Позже заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил, что в Хмельницкой области есть один погибший.

Прямая речь Кулебы: "8 января. Враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины. По состоянию на сейчас 33 человека пострадали, два человека погибли. Продолжается ликвидация последствий обстрела".

Еще позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов дома в Змиеве на Харьковщине достали тело женщины.

Хмельницкая ОВА сообщила о втором погибшем в области.