Много баллистики: в Воздушных силах объяснили нынешний результат ПВО

В ночь на 8 января Российская Федерация выпустила по Украине много ракет, летящих по баллистической траектории, для уничтожения которых Силам не хватает современных западных систем.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона на просьбу прокомментировать нынешний результат работы ПВО

Прямая речь: "Большое количество баллистических ракет выпустил враг, это и "Кинжалы" и ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории (Х-22), 6 (баллистических) "Искандеров", С-300/С-400. Это все летит по баллистической траектории.

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Надо понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, в частности системами Patriot.

Поэтому - такой результат сегодня. Многие уже говорят "не слишком большой процент сбития". Процент остается таким, как и был (в частности по ракетам Х-101, которых сейчас уничтожено 18 из 24).

Детали: Игнат также отметил, что было сбито 100% "Шахедов", запущенных по Украине в ночь на 8 января (8 из 8). Также, по словам спикера Воздушных сил, не все ракеты, которые запустил враг, достигли цели. Однако эти детали раскрываться не будут, чтобы не "облегчать жизнь врагу".

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Что предшествовало: В ночь на 8 января российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения - ракет различного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.

Напомним: Ракеты Х-22/32 летят по баллистической траектории, чтобы их перехватывать, нужны специальные средства (такие системы как Patriot). Более 300 таких ракет применил противник со времени полномасштабного вторжения. Ни одна из этих ракет не была сбита.