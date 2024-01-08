Россияне выпустили по Украине 51 ракету и 8 "Шахедов": почти половину удалось сбить

Российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения − ракет разного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Дословно ВС: "Защитники неба уничтожили: 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей".

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Детали: Сообщается, что ночью 8 января россияне нанесли массированный удар по Украине, применив:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска (РФ),

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ,

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска − Рязань, Тамбов, РФ),

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков − Энгельс, РФ),

8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области РФ,

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда в Крыму,

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков − Белгородская область РФ).

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты.

Враг целился по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

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