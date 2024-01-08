Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили по Украине 51 ракету и 8 "Шахедов": почти половину удалось сбить

Ирина БалачукПонедельник, 8 января 2024, 11:42
Россияне выпустили по Украине 51 ракету и 8 Шахедов: почти половину удалось сбить
Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения − ракет разного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram

Дословно ВС: "Защитники неба уничтожили: 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей".

Реклама:

Детали: Сообщается, что ночью 8 января россияне нанесли массированный удар по Украине, применив:

  • 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска (РФ),
  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ,
  • 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска − Рязань, Тамбов, РФ),
  • 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков − Энгельс, РФ),
  • 8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области РФ,
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда в Крыму,
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков − Белгородская область РФ).

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты.

Враг целился по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ракетный ударВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

видеоТрамп об Орбане: Великий лидер в Европе

Все новости...
Много баллистики: в Воздушных силах объяснили нынешний результат ПВО
Россияне сбросили свою авиабомбу на оккупированное Рубежное
Под ракетным ударом россиян были 4 региона: 4 погибших, более 3 десятков раненых
Погиб 23-летний украинский летчик
Последние новости
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
21:40
Мы уже определили приоритеты на следующие недели, четко видим задачи – Зеленский
21:19
Зеленский о слежке за журналистами: СБУ будет расследовать, и все найдут
Все новости...
Реклама: