Россияне выпустили по Украине 51 ракету и 8 "Шахедов": почти половину удалось сбить
Российские оккупанты выпустили по Украине 59 средств воздушного нападения − ракет разного типа и "Шахедов"; 18 ракет и все 8 "Шахедов" удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram
Дословно ВС: "Защитники неба уничтожили: 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей".
Детали: Сообщается, что ночью 8 января россияне нанесли массированный удар по Украине, применив:
- 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска (РФ),
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ,
- 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска − Рязань, Тамбов, РФ),
- 24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков − Энгельс, РФ),
- 8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области РФ,
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда в Крыму,
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков − Белгородская область РФ).
Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты.
Враг целился по разным регионам Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
Предыстория:
- По меньшей мере 4 человека погибли, 33 пострадали и несколько человека могут находиться под завалами в результате ракетного удара россиян по Украине утром 8 января.
- Это уже третья массированная атака за последние 11 дней.
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возростало, потому что под завалами находили погибших. Только в Киеве погибли 32 человека.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
- 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
- На утро 3 января сообщалось, что в результате этой атаки 4 человека погибли и еще 54 пострадали.