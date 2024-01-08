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Сына скандального судьи Аблова разыскивают по подозрению в убийстве

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 января 2024, 16:31
Сына скандального судьи Аблова разыскивают по подозрению в убийстве
Иван Аблов, Скрин из базы розыска МВД

Сына скандального судьи ОАСК Евгения Аблова объявили в розыск по подозрению в умышленном убийстве.

Источник: база розыска Министерства внутренних дел

Детали: Ивана Аблова разыскивают по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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Датой и местом исчезновения указаны 5 января и город Белгород-Днестровский Одесской области.

УП обратилась за комментарием в пресс-службу одесской полиции, однако не получила ответа. Также УП 4 января отправила в полицию запрос, на который пока тоже не получила ответа. 

Справочно: Евгений Аблов - судья Окружного административного суда Киева. Он фигурирует в уголовном производстве по так называемому делу "Пленок Вовка". Председателя ОАСК Павла Вовка, Аблова и еще ряд лиц подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти.

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В апреле 2023 года стало известно, что Аблов пытается уйти в отставку, избежав увольнения, это также сохранит ему выплаты от государства - около 100 000 грн в месяц.

Что предшествовало:

  • Во время Революции Достоинства, 9 декабря 2013 года, судья Евгений Аблов по иску физического лица обязал правоохранителей и других чиновников "прекратить правонарушения", которые якобы возникли из-за протестов в центре Киева, и "обеспечить свободное передвижение граждан, автотранспорта и безопасность дорожного движения".
  • Решение вступило в законную силу, а уже в ночь на 11 декабря 2013 года состоялась попытка разгона.
  • Активисты считают, что именно решение Аблова дало тогдашней власти основания для разгона Майдана.
  • Роман Маселко писал, что через две недели после этого решения судья Аблов получил от государства квартиру, которую потом продал за 9,1 млн. грн.
  • Аблов также известен решением по так называемым "рюкзакам Авакова". Он был в составе коллегии, которая отказалась отменить результаты конкурсных торгов на поставку рюкзаков. В тендере тогда победила фирма, по данным журналистов, приближенная к министру внутренних дел Арсену Авакову и его сыну.
  • В мае 2017 года Высший совет правосудия отказался увольнять Аблова.

Темы: судОАСКубийствоМВД
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