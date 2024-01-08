Сына скандального судьи Аблова разыскивают по подозрению в убийстве

Сына скандального судьи ОАСК Евгения Аблова объявили в розыск по подозрению в умышленном убийстве.

Источник: база розыска Министерства внутренних дел

Детали: Ивана Аблова разыскивают по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

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Датой и местом исчезновения указаны 5 января и город Белгород-Днестровский Одесской области.

УП обратилась за комментарием в пресс-службу одесской полиции, однако не получила ответа. Также УП 4 января отправила в полицию запрос, на который пока тоже не получила ответа.

Справочно: Евгений Аблов - судья Окружного административного суда Киева. Он фигурирует в уголовном производстве по так называемому делу "Пленок Вовка". Председателя ОАСК Павла Вовка, Аблова и еще ряд лиц подозревают в создании преступной организации с целью захвата власти.

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В апреле 2023 года стало известно, что Аблов пытается уйти в отставку, избежав увольнения, это также сохранит ему выплаты от государства - около 100 000 грн в месяц.

Что предшествовало: