Комитет Рады нашел коррупционные риски в правительственном законопроекте о мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании в понедельник признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Источник: председатель комитета Анастасия Радина в комментарии "Украинской правде"

Детали: По ее словам, комитет пришел к выводу, что мобилизация нужна в Украине, но некоторые нормы соответствующего законопроекта имеют коррупционные риски. Какие именно, Радина не уточнила и пообещала предоставить эту информацию позже.

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Она добавила, что на заседании присутствовали представители Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. Они согласились с выводом комитета и пообещали устранить недостатки.

Обновлено: Позже Радина прояснила ситуацию в Facebook.

Прямая речь: "Комитет действительно обнаружил ряд проблемных норм, которые могут привести к коррупционным рискам. Вместе с тем, Министерство обороны согласилось с высказанными замечаниями. Совместно с профильным комитетом, комитетом по вопросам здоровья нации и другими коллегами уже работаем над изменением процедур и подходов".

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Детали: Радина отметила, что решение комитета не означает, что его члены выступают против усовершенствования процедуры мобилизации. Наоборот, "мобилизация должна быть справедливая, предсказуемая - и без коррупционных дыр".

Председатель комитета перечислила то, что необходимо усовершенствовать в законопроекте во избежание коррупционных рисков:

Не возлагать на органы местного самоуправления обязанность по обеспечению прибытия военнообязанных в ТЦК. Местные власти могут обеспечивать транспорт, но не могут применять принуждение. Ведь обязанность обеспечить прибытие без уточнения способа, как это должно происходить, может порождать произвол. Четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями на распоряжение имуществом и тому подобное. Руководитель ТЦК не должен получить возможность вносить в реестр людей на следующий день после их неприбытия (ведь неприбытие возможно и по уважительным причинам), а кого-то "не замечать" месяцами. Ограничение прав может происходить после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться по вызову. Убрать право районных (городских) комиссий по вопросам направления для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

Прямая речь: "Вопросов, требующих тщательной доработки, в законопроекте значительно больше. В первую очередь - по преодолению коррупции в ВВК (военно-врачебная комиссия) и МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия). Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации".

Детали: Радина пообещала, что детальное заключение антикоррупционной экспертизы к законопроекту о мобилизации будет обнародовано на сайте Верховной Рады.

Она сообщила также, что за февраль-сентябрь 2023 года комитет по антикоррупционной деятельности принял 34 вывода о наличии в различных законопроектах коррупционных рисков.

Предыстория:

25 декабря стало известно, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" №10378, в котором регулируются вопросы об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе людей с инвалидностью.

Правительство предлагает парламентариям наложить ряд ограничений на тех граждан, которые не выполнили обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, для нарушителей правил воинского учета и законодательства об обороне повысить штрафы, а за отказ проходить медосмотр лишать свободы так же, как за уклонение от мобилизации.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые нормы законопроекта о мобилизации могут противоречить Конституции.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений.

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